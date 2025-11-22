Gartenhaus brennt bei Pfullingen vollständig nieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am späten Freitagabend, gegen 23.15 Uhr, meldete eine Zeugin einen größeren Feuerschein unterhalb des Kugelberges im Gewann »Vor Buchweg« zwischen Pfullingen und Lichtenstein-Unterhausen. Ein Polizeihubschrauber half den anfahrenden Einsatzkräften anfangs kurzzeitig bei der schnellen Lokalisierung der genauen Brandörtlichkeit. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand ein Gartenhaus bereits in Vollbrand. Trotz intensiver Löscharbeiten brannte die Hütte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/99180 entgegen. (pol)