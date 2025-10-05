Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Fußgängerin wird in Tübingen von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Krankenhaus
Ein Pfeil weist den Weg zu einer Klinik. Foto: Julian Stratenschulte/DPA
TÜBINGEN. Eine Fußgängerin ist am Samstagmorgen in Tübingen von einem Lkw angefahren und nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Die 38-jährige Fahrerin Lastwagens fuhr gegen 9.45 Uhr auf der Straße Äschach und wollte dort in einer Hofeinfahrt einparken. Dabei übersah sie eine 78-jährige Fußgängerin, die kurz zuvor die Fahrbahn überquert hatte. Bei der anschließenden Kollision zog sich die Fußgängerin schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)

Tübingen