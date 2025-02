Fußgängerin in Reutlingen von Auto angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde eine 71 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagmorgen auf der Eberhardstraße in Reutlingen. Das berichtet die Polizei. Ein 22-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg links neben der Karlstraße in Richtung Eberhardstraße unterwegs. Auf Höhe des Skaterparks wollte er die Straße an der Lichtzeichenanlage in Richtung Gutenbergstraße überqueren. Dabei übersah er die an der Ampel wartende Frau und touchierte sie so, dass sie zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (pol)