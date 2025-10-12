Fußballfans behindern Verkehr in Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anlässlich der WM-Qualifikationsspiele ist es in der Nacht zum Sonntag in der Reutlinger Innenstadt zu einem Autokorso feiernder Fußballfans gekommen. Gegen 23 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, die von einem kompletten Erliegen des Verkehrs an der Kreuzung Eberhardstraße zur Karlstraße berichteten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Autokorso, bestehend aus einer niedrigen dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen fest, die anschließend unter polizeilicher Aufsicht aus dem Innenstadtbereich ausgeleitet wurden. Die zuvor geschilderten Verkehrsbehinderungen bestätigten sich jedoch nicht in dem angegebenen Ausmaß. Nach etwa einer halben Stunde konnten die polizeilichen Maßnahmen beendet werden. (pol)