Frontalzusammenstoß bei Engstingen nach Überholmanöver

ENGSTINGEN. Ein fatales Überholmanöver hat am Donnerstagmittag zu einem Frontalzusammenstoß auf der B312 geführt. Ein 59-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit einem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Kleinengstingen unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve überholte er zunächst einen Klein-Lkw und im Anschluss einen Sattelzug. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von Bernloch herkommenden Mercedes-Benz einer 49 Jahre alten Frau. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und blieb im dortigen Strauchbewuchs hängen. Die Mercedes-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (pol)