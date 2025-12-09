Frau verhindert Einbruch in Tübinger Geschäft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Dank einer aufmerksamen Zeugin ist in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher an der weiteren Tatausführung gehindert worden. Gegen 2.50 Uhr bemerkte die Frau, dass ein Unbekannter gerade im Begriff war, das Schaufenster eines Geschäfts in der Hartmeyerstraße mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Richtigerweise wählte die Zeugin, nachdem sie dem Täter aus sicherer Entfernung zugerufen hatte, umgehend den Notruf. Der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Am Schaufenster entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. (pol)