EBINGEN. Die 51-jährige Lenkerin des Skoda Fabia, die am Donnerstag, 27. Juni gegen 16 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur kam, ist am Samstag, den 29.06.2024, an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. (pol)