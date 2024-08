Frau in Münsingen randaliert und pöbelt Passanten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Eine 54 Jahre alte Frau, die in der Wolfgartenstraße randaliert und dort sowie in der Goethestraße Passanten angepöbelt haben soll, musste am Montagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Ein Zeuge alarmierte gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem die Frau Mülleimer umgeworfen und Fußgänger sowie einen Radfahrer angeschrien haben soll. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die 54-Jährige wenig später in der Bahnhofstraße antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Die augenscheinlich psychisch auffällige Frau wurde in eine Fachklinik gebracht. Wie sich herausstellte, hatte sie offenbar bereits am Vormittag, gegen 10.20 Uhr, in der Karlstraße sowie gegen 18.40 Uhr im Bereich des Marktplatzes randaliert. Das Polizeirevier Münsingen prüft nun, ob es im Zuge der Vorfälle zu Straftaten kam. (pol)