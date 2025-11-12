Frau auf Tübinger Fußgängerüberweg von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde eine 64 Jahre alte Fußgängerin am Montagvormittag auf der Schnarrenbergstraße. Ein 79-Jähriger war gegen 9.40 Uhr mit seinem VW Passat die Schnarrenbergstraße abwärts unterwegs.

An Einmündung zur Elfriede-Aulhorn-Straße missachtete er laut Polizei die rote Ampel am dortigen Fußgängerüberweg und erfasste die Fußgängerin, die die Straße bei Grün ordnungsgemäß überquerte. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der Schaden am Auto wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (pol)