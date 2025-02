Kneipengast in Tübingen riecht Rauch im Treppenhaus - Feuerwehreinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein verrauchtes Treppenhaus hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Haaggasse zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen Mitternacht wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einem Gast alarmiert, der Brandgeruch und Rauch im Treppenhaus bemerkt hatte, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Eine offenbar unachtsam im Treppenhaus weggeschnippte Zigarette dürfte derzeitigen Erkenntnissen zufolge im zweiten Untergeschoss angesammelten Unrat in Brand gesetzt haben, wobei es nicht zu offenen Flammen kam. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)