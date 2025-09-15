Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Feuerwehr muss brennenden Papiercontainer in Reutlingen-Storlach löschen

Feuerwehr
Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. Foto: David Inderlied
Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.
Foto: David Inderlied

REUTLINGEN. Zu einem brennenden Papiercontainer sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Mittnachtstraße im Reutlinger Stadtteil Storlach ausgerückt. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.50 Uhr die brennende Tonne auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung mit der Robert-Mayer-Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte das Behältnis, das vollständig ausbrannte. Zu einem Übergriff der Flammen auf andere Gegenstände kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (pol)

Stadt Reutlingen