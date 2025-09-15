Feuerwehr muss brennenden Papiercontainer in Reutlingen löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem brennenden Papiercontainer sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in die Mittnachtstraße im Reutlinger Stadtteil Storlach ausgerückt. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.50 Uhr die brennende Tonne auf einem Parkplatz im Bereich der Kreuzung mit der Robert-Mayer-Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte das Behältnis, das vollständig ausbrannte. Zu einem Übergriff der Flammen auf andere Gegenstände kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (pol)