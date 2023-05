Feuer bei Bentley in Hechingen mittlerweile gelöscht

Die Feuerwehr Hechingen hat die Lage, so scheint es keine halbe Stunde nach Alarmierung, unter Kontrolle.

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Eine schwarze Rauchsäule steht am Mittwochnachmittag über Hechingen, sie ist kilometerweit über die Zollernstadt hinaus zu sehen, Videos davon verbreiteten sich in den Sozialen Medien. Die Ursache: Ein Brand beim Medizintechnikunternehmen Bentley in Hechingen. Wie Polizeisprecher Lutz Jaksche, dem GEA mitteilt, wurde die Reutlinger Polizei gegen 14.15 Uhr über das Feuer informiert. Demnach brach es auf dem Dach eines neuen Verwaltungsgebäudes aus, das sich noch im Bau befindet. Menschen seien zu diesem Zeitpunkt keine im Gebäude gewesen, wohl aber Arbeiter auf dem Dach.

Mittlerweile meldet die Polizei, dass die Feuerwehr den Großbrand weitgehend gelöscht habe, Nachlöscharbeiten und die Suche nach möglichen Glutnestern sollten noch andauern. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursache sei noch unklar, derzeit gehe man davon aus, dass die Flammen im Zuge der Bauarbeiten ausbrachen. Bei Bitumenarbeiten auf dem Dach des mehrstöckigen Firmenneubaus sei es zum Brand gekommen, der sich nachfolgend auf dem weitläufigen Dachstuhl ausbreitete, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen. Zwei Arbeiter mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst, der mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, untersucht werden. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht nötig. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (pol/GEA/ZAK)