Feuer bei Autohaus Ford Kimmerle in Reutlingen: Verdacht auf Brandstiftung

REUTLINGEN. Nach dem Brand in der Werkstatt eines Autohauses am frühen Dienstagmorgen in der Konrad-Adenauer-Straße ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt. Dies teilte die Polizei Reutlingen am frühen Donnerstagnachmittag mit.

Wie bereits berichtet, hatten Anwohner gegen 2.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften das Feuer löschte. Vom Brand betroffen war insbesondere der Bereich der Lackiererei, wo diverse Kundenfahrzeuge abgestellt und schwer beschädigt worden waren. Der an den Pkw und am Gebäude entstandene Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

Erste Untersuchungen bringen Verdacht

Noch in der Nacht hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufgenommen, in die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen auch ein Sachverständiger eingebunden ist. Erste Untersuchungen erhärteten den Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war.

Beim Kriminalkommissariat Reutlingen wurde zwischenzeitlich eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamtinnen und Beamten hoffen auf Zeugenhinweise und fragen:

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (31.10.2023) im Bereich des Ford-Autohauses in der Konrad-Adenauer-Straße - eventuell auch schon geraume Zeit vor dem Brand - ungewöhnlichen Personen-/ Fahrzeugverkehr oder sonstige Aktivitäten beobachtet?

Wer hat vor dem Brand Licht/Lichtschein oder Geräusche in dem Werkstattgebäude wahrgenommen

Wem ist rund um das Autohaus - eventuell auch schon in den Tagen zuvor - sonst etwas aufgefallen, was nun eventuell im Nachhinein verdächtig erscheint?

Hinweise nimmt die Polizei unter 07121/942-3333 entgegen. (pol)