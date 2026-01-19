Fett entzündet sich beim Kochen: Feuerwehr löscht Brand in Gammertingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Bei einem Brand in einem Haus in der Schelmengartenstraße ist am Sonntagmittag Schaden von mehr als 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, soll sich heißes Fett entzündet haben, als ein Bewohner Essen zubereitete. Die Flammen griffen in der Folge auf die Küche über. Insgesamt drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus und in der Einliegerwohnung befunden hatten, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen anrückte, löschte den Brand. Das Haus dürfte bis auf Weiteres unbewohnbar sein, die Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen zur Entstehung des Brands aufgenommen. (pol)