Fatales Wendemanöver eines Autos bei Engstingen: Biker schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein 62 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der B313 ins Krankenhaus geflogen werden. Das berichtet die Polizei. Ein 36-Jähriger war gegen 12.25 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße von Kleinengstingen in Richtung Trochtelfingen unterwegs und wollte in Haid wenden. Dabei übersah er den 62-Jährigen, der in diesem Moment mit seiner Harley-Davidson den Passat überholen wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine abgeworfen und so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Passat-Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden am Auto und Motorrad wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 15.30 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (pol)