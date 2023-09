Falsch in der Einbahnstraße: Frontal-Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Mittwochabend in Pfullingen gekommen. Eine 27-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr mit einem Audi Q3 auf der Straße Lindenplatz von der Schloßstraße herkommend unterwegs. Im Anschluss bog sie nach links in die Marktstraße ab und stieß frontal mit dem Mercedes-Benz eines 38 Jahre alten Mannes zusammen. Der Ortsunkundige hatte verbotswidrig mit seinem Wagen die Einbahnstraße in die falsche Richtung befahren. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (pol)