Fahrrad und E-Scooter in Reutlingen kollidiert - Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

REUTLINGEN. Am frühen Samstagabend ist es an der Kreuzung Moltkestraße / Frauenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 16 -jähriger E-Scooter Fahrer den gemeinsamen Geh- und Radweg im Volksgarten in Richtung Moltkestraße, um in der Folge nach links in die Frauenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Moltkestraße entgegenkommenden 45 -jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten zu Boden. Der E-Scooter Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Radfahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (pol)