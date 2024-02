Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Fahrgast hat am Dienstagmorgen einen Busfahrer am Rottenburger Busbahnhof angegriffen und so einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst. Gegen 5.40 Uhr hatte der Mann beim Einsteigen den Fahrer des Busses attackiert, heißt es auf GEA-Nachfrage beim Reutlinger Polizeipräsidium. Die Ermittlungen der Polizei laufen derzeit. Kurzzeitig war auch der Bahnverkehr gesperrt. (sapo)