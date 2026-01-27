Fahrerin von Sonne geblendet: Auto nach Unfall in Pliezhausen nicht mehr fahrbereit

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Pliezhausen entstanden ist. Das berichtet die Polizei. Eine 68-Jährige war gegen neun Uhr mit ihrem Mercedes auf der Greutstraße unterwegs, wobei sie so von der Sonne geblendet wurde, dass sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Renault übersah. In der Folge krachte sie ungebremst ins Heck des Renault. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde niemand. (pol)