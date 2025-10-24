Fahrer verursacht Unfall bei Hechingen und flüchtet - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der B27 zwischen Bodelshausen und Hechingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen. Ein 24-Jähriger war gegen 7.40 Uhr mit seinem schwarzen VW Touran auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs und wollte einen Lkw überholen. Als er fast auf Höhe des Lkw war, soll ein hinter dem Lkw fahrender, schwarzer Pkw unvermittelt vor dem Touran ebenfalls auf die linke Spur gewechselt haben. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 24-Jährige scharf ab und wich nach links aus, wobei es zur Kollision mit den Mittelleitplanken kam.

Der Fahrer des schwarzen Pkw soll in der Folge ohne anzuhalten weiter in Richtung Balingen gefahren sein. An dem VW Touran wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Der an den Leitplanken entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Balingen sucht unter der Telefonnummer 07433/264-0 nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird auch der Fahrer des überholten Lkw gebeten, sich zu melden. (pol)