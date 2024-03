Exhibitionist onaniert vor Tübinger Patientin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Mann hat sich am Donnerstagabend im Außenbereich einer Klinik in der Calwerstraße vor einer Frau entblößt und sich selbst befriedigt. Die Patientin befand sich gegen 20.15 Uhr in einem Zimmer des Krankenhauses und bemerkte am Fenster den Unbekannten, der zu ihr hineinschaute. Die Frau verständigte daraufhin das Klinikpersonal, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Mann ist etwa 35 Jahre alt und dunkelhäutig. Er soll dunkle Bekleidung getragen haben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)