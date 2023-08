Exhibitionist befriedigt sich am Hirschauer Baggersee

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eines mutmaßlichen Exhibitionisten ist das Polizeirevier Tübingen am Freitagabend habhaft geworden. Um 18.50 Uhr bemerkten zwei Zeuginnen im Bereich des Baggersees in Hirschau einen Mann, der bei heruntergelassener Hose onanierte. Das berichtet die Polizei. Die verständigten Beamten trafen in der Folge auf den 32-jährigen Tatverdächtigen und kontrollierten ihn. Dieser wurde des Platzes verwiesen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)