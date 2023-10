Erneut Schlägerei am Reutlinger Omnibusbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Nacht zum Freitag sind die Einsatzkräfte zu einer handfesten Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ausgerückt. Passanten alarmierten kurz nach 23 Uhr die Polizei, nachdem es dort aus bislang ungeklärter Ursache am Bussteig in Richtung Markwasen zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 16 und 43 Jahren gekommen war.

Die beiden 43-Jährigen wurden dabei verletzt. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der 23-Jährige wurde von Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der 16-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)