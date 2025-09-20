Erfolgreiche Vermisstensuche nach 87-Jähriger in Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Zahlreiche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei haben am Freitagabend unter der Leitung des Polizeipräsidiums Reutlingen in Sondelfingen nach einer 87-jährigen Frau gesucht. Für die Suchmaßnahmen wurde unter anderem auch ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt.

Die 87-Jährige hatte gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mobiltelefon ihren Sohn angerufen und diesem mitgeteilt, dass sie in einem Wald gestürzt sei und nicht mehr aufstehen könne. Nähere Informationen zur Sturzörtlichkeit konnte die 87-Jährige nicht geben. Zudem war die Frau augenscheinlich in keiner guten körperlichen Verfassung. Ihr Sohn verständigte daraufhin die Rettungsleitstelle, von wo aus neben Mitgliedern einer Rettungshundestaffel auch die Polizei informiert wurde. In der Folge wurden mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen in den Bereich des Fohwasenwalds, nordöstlich von Sondelfingen, entsandt, da die 87-Jährige hier regelmäßig spazieren geht. Gegen 21 Uhr wurden die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Reutlingen durch Passanten auf eine um Hilfe rufende Frau aufmerksam gemacht. Hierbei handelte es sich tatsächlich um die gesuchte 87-Jährige. Augenscheinlich war sie bereits mehrere Stunden zuvor beim Spazierengehen gestürzt und etwa 50 Meter einen Abhang herunter und in ein Gestrüpp gerutscht.

Aufgrund zahlreicher durch den Sturz erlittener Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und der Beine war sie nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen. Nachdem sie durch die Rettungskräfte aus der misslichen Lage gerettet werden konnte, wurde die Seniorin zunächst medizinisch erstversorgt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. (pol)