Eisglätte? Vier Autos kommen bei Tübingen von der B28 ab, eins kippt um

Dieser Dacia und dahinter ein Mercedes sind von der B 28 abgekommen und in der Böschung gelandet. Der Mercedes kippte um. Vermutlich gab es Glatteis auf der Fahrbahn.

TÜBINGEN/REUTLINGEN. Zu einer Vollsperrung ist es am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der B28 von Tübingen Richtung Reutlingen gekommen. Vermutlich wegen Eis- oder Reifglätte auf der Fahrbahn sind auf der Steige in Richtung Kusterdingen und Reutlingen nach ersten Polizeiangaben vier Autos ins Schleudern gekommen. Ein Dacia und ein Mercedes kamen dabei von der Fahrbahn ab und landeten in der Böschung. Der Mercedes ist dabei umgekippt.

Vier Menschen wurden dabei nach ersten Anschein leicht verletzt. Zum Schaden liegen noch keine Angaben vor. Die B28 ist (Stand 17:20 Uhr) in Richtung Reutlingen voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. (GEA)