Eingangstür von Reutlinger Bar brannte

REUTLINGEN. Zum Brand an der Eingangstür einer Bar in der Mauerstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag gerufen worden. Zeugen hatten kurz nach 16 Uhr Rauch aus der Eingangstür wahrgenommen und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen unbekannten Täter an der Eingangstür zur Abdeckung angebrachte Kartonage in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig ablöschen. Zum Schaden liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (pol)