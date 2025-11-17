Einbruch in zwei Bauwagen bei St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In die Bauwagen in Lonsingen und Upfingen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, verschaffte sich möglicherweise ein und derselbe Unbekannte jeweils gewaltsam Zutritt zu den Bauwagen, in denen er offenbar gezielt nach den Getränkekassen suchte und ausplünderte. In beiden Fällen dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf einen kleineren Bargeldbetrag gestoßen sein. Die hinterlassenen Sachschäden werden auf jeweils rund 250 Euro geschätzt und übersteigen den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)