Einbruch in Zahnarztpraxis in Orschel-Hagen: mehrere tausend Euro Schaden

REUTLINGEN. Vermutlich im Laufe des frühen Freitagabends drang im Stadtteil Orschel-Hagen am Dresdner Platz, ein unbekannter Täter über die Eingangsschiebetüre in eine Zahnarztpraxis ein. Das berichtet die Polizei. In den Räumlichkeiten wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Ob auch Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang nicht ermittelt werden. Durch die Feuerwehr Reutlingen wurde die Eingangstüre provisorisch gesichert. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (pol)