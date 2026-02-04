Einbruch in Ofterdinger Haus: Schmuck und Münzen gestohlen

Der Einbrecher kam über die Terrasse in das Wohnhaus.

OFTERDINGEN. Über ein Fenster auf der Rückseite eines Einfamilienhauses am nördlichen Ortsrand von Ofterdingen ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen.

Zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr hebelte der Kriminelle ein Fenster auf durchsuchte die Räume im Erdgeschoß. Dabei fielen ihm nach derzeitigen Erkenntnissen Schmuck und Münzen in die Hände. Möglicherweise wurde er dann von zurückkehrenden Hausbewohnern gestört und flüchtet mit seiner Beute unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)