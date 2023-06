Einbruch in mehrstöckiges Bürogebäude in Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In ein mehrstöckiges Bürogebäude in der Rommelsbacher Straße in Orschel-Hagen ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Über ein eingeworfenes Fenster gelangten in der Zeit von 17.10 Uhr bis 5.30 Uhr ein oder mehrere Täter ins Innere des Gebäudes. Dort wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet oder versucht aufzuhebeln. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 3.000 Euro. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)