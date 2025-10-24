Einbruch in Münsinger Firma: Alarmanlage verhindert Diebstahl

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In den Bürotrakt eines Betriebes in der Hermann-Staudinger-Straße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich der Einbrecher gegen 23.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft. Bei seiner Suche nach Wertvollem dürfte er allerdings von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen worden sein, sodass vermutlich nichts gestohlen wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Münsingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)