Aktuell Polizeimeldung

Einbrecher verschafft sich Zugang zu Wohnhaus im Hirschauer Heerweg

Einbrecher sind im Dezember zweimal in Pliezhausen in Häuser eingedrungen, haben diese durchsucht. Sie stahlen Schmuck und Wert
Ein Einbrecher hebelt eine Tür aus. Foto: Pixabay/Steffen Salow
Ein Einbrecher hebelt eine Tür aus.
Foto: Pixabay/Steffen Salow
HIRSCHAU. In ein Wohnhaus im Hirschauer Heerweg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 19 Uhr bis 8.15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Anschließend durchwühlte er das Mobiliar auf der Suche nach Wertgegenständen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)
