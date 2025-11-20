Einbrecher klaut Schmuck in vierstelligem Wert in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In ein Wohnhaus im Oberhaldenweg ist am Mittwochnachmittag eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter drang hierbei unter Anwendung von Gewalt zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr über eine Zugangstür in das Einfamilienhaus ein. Dort fiel ihm Schmuck im vierstelligen Wert in die Hände, der gestohlen wurde. Mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (pol)