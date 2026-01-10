Einbrecher in Rottenburg von Bewohner ertappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Einbrecher ist in Rottenburg am Freitagabend vom Bewohner des Hauses auf frischer Tat ertappt worden, berichtet die Polizei. Aufgrund von lauten Geräuschen aus einem Nebenzimmer ist ein 72-Jähriger gegen 20.20 Uhr in sein Wohnhaus im Lilienthalweg aufmerksam geworden. Der Mann ging sofort in die Richtung, aus der er die verdächtige Wahrnehmung gemacht hatte und konnte einen circa 180 Zentimeter großen Mann, der mit einer hellgrauen Strickmütze und einem hellgrauen Mantel bekleidet war, wegrennen sehen. An der Terrassentür befanden sich deutliche Hebelspuren. Eine sofortige Fahndung, auch mit Einbindung eines Polizeihundes, führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Einem ebenfalls noch unbekannten gelang dagegen im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen, dem 07.01.2026, bis Freitagabend, dem 09.01.2026, ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Rottenburger Hauffstraße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Täter im gesamten Haus unterwegs und durchwühlte das Inventar, bevor er unerkannt die Flucht ergriff. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen, unter anderem zur Höhe des erlangten Diebesgutes aufgenommen. (pol)