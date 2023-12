Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein bislang unbekannter Täter ist nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Hochberg eingebrochen. Hierzu hebelte er die Balkontüre auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Es wurden Schmuck, Bargeld und auch diverse Haushaltsgegenstände entwendet.

Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)