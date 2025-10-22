Einbrüche in mehrere Rottenburger Firmengebäude

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. In gleich mehrere Firmengebäude in der Wilhelm-Maybach-Straße und der Felix-Wankel-Straße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen geworden. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und sechs Uhr drang ein bislang unbekannter Täter unter Anwendung von Gewalt über Fenster in die Gebäude ein. Hierbei wurden in den Büro- und Lagerräumlichkeiten auf der Suche nach Stehlenswertem Schränke sowie Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld gestohlen. Das Polizeirevier Rottenburg und die Kriminalpolizei Tübingen haben mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegengenommen. (pol)