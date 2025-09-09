E-Scooter-Fahrer verletzt sich schwer bei Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Marktstraße. Eine 37-Jährige befuhr kurz vor 9.30 Uhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte Pfullingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Dieselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer der über die dortige Querungshilfe die Marktstraße überquerte.

Er erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. (pol)