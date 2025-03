E-Scooter-Fahrer reißt Fußgänger in Reutlingen zu Boden und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es frühen Freitagabend gegen 18.40 Uhr in Reutlingen. Ein 65-jähriger Fußgänger war zum Unfallzeitpunkt auf dem linken Gehweg der Lindachstraße in Richtung Georgenstraße unterwegs, berichtet die Polizei. Auf Höhe des eines Fitnesscenters kam ihm auf dem Gehweg ein bislang unbekannter junger Mann mit seinem E-Scooter entgegen. Dieser blieb bei der Vorbeifahrt am linken Arm des älteren Mannes hängen und riss diesen dabei zu Boden. Der Lenker des E-Scooters fuhr jedoch hiernach einfach weiter.

Der 65-jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen. Der unbekannte junge Mann wurde wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 16 und 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare und trug schwarze Kleidung und fuhr einen schwarzen E-Scooter. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Tübingen unter 070719721400 entgegen. (pol)