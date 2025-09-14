E-Roller-Fahrer unter Drogen beleidigt Polizisten in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tübingen ist am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr im Bereich der Karlsbrücke ein E-Scooter aufgefallen, welcher widerrechtlich mit zwei Personen besetzt war. Das Fahrzeug wurde in der Folge in der Uhlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, um die beiden jungen Männer auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen.

Der 21-jährige Fahrer trat hierbei umgehend provokant und beleidigend gegenüber den Polizeibeamten auf. Zudem ergaben sich im Verlauf der Kontrolle Hinweise, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Da sein ebenfalls 21-jähriger Mitfahrer die polizeilichen Maßnahmen mehrfach störte, musste diesem ein Platzverweis erteilt werden. Neben einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige sieht der Rollerlenker einer Strafanzeige wegen Beleidigung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)