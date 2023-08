E-Bikefahrer in Wannweil wohl unter Alkoholeinfluss gestürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer ist ein 56-jähriger E-Bikefahrer am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, im Bereich Unterer Haldenweg/Amselweg in Wannweil verunglückt. Der Mann war offenbar in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache stürzte. Mit schweren Verletzungen musste der Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. (pol)