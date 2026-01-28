Dußlingen: Mann soll seine Mutter lebensgefährlich verletzt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUßLINGEN. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 32-jährigen Mann, der am frühen Dienstagmorgen im gemeinsamen Haus seine Mutter angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben soll.

Am Dienstagmorgen, gegen neun Uhr, wurde die Polizei alarmiert, nachdem die 56 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen von einer Familienangehörigen in ihrem Schlafzimmer im gemeinsamen Wohnhaus aufgefunden worden war. Die Frau wurde nachfolgend nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Haus trafen die alarmierten Polizeibeamten auch auf den 32-jährigen Mann.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge soll dieser in der vorangegangenen Nacht in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand ins Schlafzimmer seiner Mutter eingedrungen sein und dieser mit einer Eisenstange lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Der Mann wurde noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen und zunächst in eine Fachklinik gebracht.

Der 32 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wurde am Mittwochvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (pol)