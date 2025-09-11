Dreijähriger auf Tretroller prallt in Sonnenbühl gegen Auto: Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-UNDINGEN. Ein Kind ist am Mittwochnachmittag mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Dreijährige gegen 15.15 Uhr mit einem Tretroller auf dem Erlenweg im Ortsteil Undingen bergabwärts unterwegs. An der Einmündung zur Lindenstraße stieß er frontal mit der Fahrertür eines vorfahrtsberechtigten VW Passat zusammen, dessen 46 Jahre alte Lenkerin noch versucht hatte, den Unfall durch eine Vollbremsung zu verhindern.

Der Junge stürzte zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto war Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. (pol)