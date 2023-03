Drei Verletzte bei schwerem Autounfall in der Nähe von Altenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG/PLIEZHAUSEN. Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei zum Teil schwer verletzten Personen ereignete sich am Dienstagabend auf der B297 zwischen Tübingen und Pliezhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 19-jährige Unfallverursacher mit seinem Audi gegen 18:45 Uhr die von Tübingen in Richtung Pliezhausen. Kurz nach der Einmündung zur K6720 in Richtung Altenburg kam der 19-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 79-Jährigen, welche zum Unfallzeitpunkt gemeinsam mit ihrem Ehemann im Fahrzeug war.

Feuerwehr musste eingeklemmte Fahrerin befreien

Der Skoda wurde in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 79-jährige Fahrzeugführerin, die bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle Unfallbeteiligten wurden nach einer medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die B297 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21:15 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen und dauern an. (pol)