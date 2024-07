Aktuell Polizeimeldung

Drei Tote nach Schüssen in Albstadt - Polizei ermittelt zu Hintergründen

In einem Wohnhaus in Albstadt fallen Schüsse. Wenig später rückt ein Großaufgebot der Polizei an - und macht einen grausigen Fund. Nun wollen die Ermittler die Hintergründe klären.