Drei-Jährige auf Toilette in Rottenburger Freibad verletzt - Polizei ermittelt

ROTTENBURG. Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag im Rottenburger Freibad ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen noch Zeugen: Eine Frau hatte zwischen 15 und 16 Uhr ihre dreijährige Tochter im Bereich des Kinderbeckens zur Kindertoilette und danach in den Vorraum zum Händewaschen begleitet, bevor sie selbst auf die Damentoilette im selben Gebäude ging. Kurz danach hörte die Mutter einen Schrei ihrer Tochter und traf diese unmittelbar danach weinend vor den Kabinen der Damentoilette an. Das Kind wies eine leicht blutende Verletzung im Schritt auf. Noch ist unklar, auf welche Art und Weise die Verletzung entstanden war. Das Mädchen war nur für sehr kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen.

Weil derzeit auch eine Straftat mit möglichem sexuellem Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der Zeit, in der die Mutter und das blonde, unbekleidete Kind im Toilettenbereich waren, sollen sich weitere Personen - Erwachsene und Kinder - dort aufgehalten haben. Von ihnen erhoffen sich die Ermittler Hinweise.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise darauf geben kann, wie es zu der Verletzung des Kindes kam, wird gebeten, sich unter 07071/972-8660 zu melden.