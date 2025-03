Diebes-Duo klaut Fleisch in Reutlinger Einkaufsmarkt und flüchtet - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen hat am Donnerstagnachmittag rund um die Reutlinger Albstraße nach zwei noch unbekannten Ladendieben gefahndet. Gegen 16.30 Uhr wurden der Mann und die Frau von einem Mitarbeiter eines dortigen Einkaufsmarktes im Eingangsbereich gestellt, nachdem sie mehrere Fleischwaren an der Kasse nicht bezahlt hatten, berichtet die Polizei. Der Unbekannte drängte den Mitarbeiter jedoch zur Seite, wobei dieser leichte Verletzungen erlitt. Danach flüchtete das Duo in Richtung einer Tankstelle.

Der Täter ist circa 180 Zentimeter groß, hat schwarze Haare und trug einen sogenannten Boxerschnitt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke. Auffällig war sein blutunterlaufenes rechtes Auge. Seine Begleiterin ist ungefähr 160 Zentimeter groß und trug eine weiße Jacke. Sie hatte auffallend pinke Haare. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 071219423333 entgegen. (pol)