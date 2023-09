Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche hat die Aufmerksamkeit eines bislang unbekannten Diebes am Samstagmittag auf sich gezogen. Gegen 15.10 Uhr entwendete er aus dem in der Lindachstraße abgestellten und kurzzeitig unverschlossenen Pkw zwei Geldbeutel und ging mit einem Fahrrad in Richtung Georgenstraße flüchtig. In den Geldbeuteln waren neben persönlichen Dokumenten Bankkarten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe enthalten. (pol)