Dachstuhlbrand in Dettingen verursacht Sachschaden von rund 150.000 Euro

DETTINGEN. Am Montag um 00.38 Uhr sind bei der Integrierten Leitstelle Reutlingen und dem Polizeinotruf mehrere Anrufe über einen Brand im Dachbereich eines Wohnhauses in der Metzinger Straße eingegangen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen bereits offene Flammen aus dem Dachstuhl. Die beiden Bewohner des Hauses hatten sich schon selbstständig ins Freie begeben. Aufgrund der engen Bebauung drohte das Feuer zunächst auch auf die beiden angrenzenden Gebäude überzugreifen, was durch die Feuerwehr verhindert werden konnten. Lediglich die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die beiden Bewohner kommen zunächst bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (pol)