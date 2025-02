Dachgeschoss in Wankheimer Wohnhaus brennt

Wohnungsbrand in der Wankheimer Albstrraße.

KUSTERDINGEN. Zu einem Dachstuhlbrand in der Albstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Gegen 00.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des viergeschossigen Mehrfamilienhauses den Brand in der Dachgeschosswohnung und setzte daraufhin einen Notruf ab. Das teilt die Polizei mit.

Die Drehleiterbesatzung aus Tübingen unterstützt bei Löscharbeiten in Wankheim. Foto: Meyer Die Drehleiterbesatzung aus Tübingen unterstützt bei Löscharbeiten in Wankheim. Foto: Meyer

Alle sechs Bewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, konnten dieses selbstständig noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Die betroffenen Bewohner konnten wegen der Brand- und Löschwassereinwirkung nicht mehr in ihre Dachwohnung zurück. Die DRK-Bereitschaftsleitung Kirchentelllinsfurt-Kusterdingen und Bürgermeister Jürgen Soltau organisierten noch in der Nacht von der Einsatzstelle Unterkünfte für die Betroffenen.

Mehrstündiger Einsatz

Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und in einem mehrstündigen Einsatz alle verbliebenen Glutnester zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Grill auf einem Balkon ursächlich für den Brand gewesen sein, die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Dachgeschoss- als auch die darunter befindliche Wohnung bleiben bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben den Abteilungen der Härtengemeinde auch die Drehleiterbesatzung aus Tübingen-Stadtmitte. (pol/mey)